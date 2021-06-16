В Тюмени резко выросли цены на такси

Тюменцы заметили, что услуги такси в городе подорожали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость услуг такси в Тюмени за последние несколько недель выросла в среднем на 30 рублей. Об этом URA.RU рассказали горожане, которые заметили рост цен. По их словам, базовые тарифы увеличили как крупные российские агрегаторы, так и местные диспетчерские службы такси.

«Примерно раз в неделю я езжу на работу на такси. Предпочитаю пользоваться услугами агрегаторов. Раньше отдавал 150 рублей, но с недавнего времени стал отдавать стабильно 170. Сначала думал, что дело в повышенном спросе, из-за которого обычно цена немного увеличивается, но потом заметил, что стоимость не меняется в принципе», — пояснил URA.RU житель Тюмени на условиях анонимности.

Другой тюменец в беседе с URA.RU отметил, что стоимость услуг такси выросла и в диспетчерских службах Тюмени. «Я не доверяю агрегаторам, поэтому продолжаю вызывать такси через диспетчеров. Заметил, что в последнее время там цены выросли примерно на 30 рублей. То есть, если раньше я отдавал за поездку с улицы Велижанской на Широтную 250 рублей, то теперь — 280. На самом деле, очень ощутимая разница, если часто ездишь», — сообщил собеседник агентства.

В региональное управление ФАС направлен запрос URA.RU. Аналогичные запросы направлены в адрес крупнейших российских агрегаторов и диспетчерских служб такси. Ранее URA.RU писало, что тюменским водителям, согласившимся на работу с китайским агрегатором такси, пообещали зарплату в 175 тысяч рублей.