В Роспотребнадзоре заявили об обязательной вакцинации в регионах

В российских регионах при необходимости нужно вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом правительства РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В регионах должна быть при необходимости применена обязательная вакцинация отдельных категорий», — заявила Попова в ходе заседания. Трансляция велась на сайте правительства.
Также Попова объяснила резкий рост заболеваемости коронавирусом циркуляции новых штаммов. Прежде всего, речь идет об индийском, распространение которого сильно выросло за последние две недели.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в столице. Из-за этого в Москве ввели новые ограничения и объявили об обязательной вакцинации работников ряда сфер. Аналогичные меры позже ввели в ряде других регионах России.
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