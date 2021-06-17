Эндокринолог: когда при диабете нельзя ставить прививку от COVID

Перед вакцинацией от COVID-19 больным диабетом нужно проверить кровь Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Страдающим сахарным диабетом нельзя ставить прививку от коронавируса, если заболевание находится в острой фазе, повышен сахар либо есть симптомы ОРВИ. Об этом в разговоре с URA.RU заявила эндокринолог, диетолог, главный врач многопрофильных клиник, член Американской, Китайской и Российской ассоциации эндокринологов, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.

«Перед вакцинацией нужно посмотреть общий анализ крови, нет ли там воспаления, проверить, чтобы сахар был в пределах нормы, посмотреть, каков гликированный гемоглобин (показатель, демонстрирующий средний уровень сахара в крови в течение последних трех месяцев — прим. ред.). Заболевание не должно быть в острой фазе, также не должно быть признаков ОРВИ», — подчеркнула Рождественская.

При этом эндокринолог отметила необходимость вакцинации для людей, страдающих сахарным диабетом. «Можно и нужно вакцинировать. Если сахар в норме, бояться ничего не стоит, так как для диабетика заболеть коронавирусом — это гораздо серьезнее, чем сделать прививку», — добавила Рождественская.

О важности вакцинации от COVID-19 людям, страдающим диабетом, рассказала в беседе с URA.RU и президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. «Обязательно нужно вакцинироваться, потому что у людей с диабетом самая большая смертность от коронавируса и возникают различные осложнения», — отметила она. «Я отслеживаю активных блогеров в области диабета — все говорят, что переносят прививку легко», — добавила Густова.

Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов заявил о необходимости вакцинации от COVID-19 для тех, кто страдает сахарным диабетом. Он отметил, что у больных сахарным диабетом наблюдается генерализованное поражение сосудов, по которым бьет и COVID-19.