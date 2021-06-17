Курганцам ответили, что лес вырубают на стройматериалы Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Массовую вырубку соснового леса заметили жители Курганской области в Кетовском районе (так называемой «курганской Рублевке») возле садового кооператива «Сосновая Роща». Некоторым срубленным деревьям более 100 лет, рассказали URA.RU возмущенные курганцы.

«Варварская вырубка заповедного леса в Кетовском районе, рядом с садовым кооперативом „Сосновая Роща“. Рубят под видом санитарной чистки. Лес здоровый, вековой. За 60 лет существования садоводства такого зверства не было ни разу, убирали только больные деревья или поврежденные стихией, но штучно и бережно. Сейчас рубят нагло, массово, вывозят самые лучшие и крепкие сосны для личного строительства», — рассказала житель этого кооператива Марина Муртазина.

Ее слова подтвердила URA.RU еще одна представительница садоводства по имени Наталья. «Здоровые, крепкие, красивые сосны. Но началась вырубка в 50 метров от наших дач», — заявила она. Садоводы обращались за помощью в региональный департамент природных ресурсов, но им ответили, что вырубка производится законно. На лесном участке планируется вырубить около 600 кубометров ликвидной древесины, которую предоставят гражданам для строительства индивидуальных жилых домов.

«Но наш вопрос был поставлен гораздо глубже», — возмущаются курганцы. Они не понимают, почему вырубать решили именно в этом месте — в километре от черты города, рядом с дачными кооперативами и селом Кетово, если лес предназначен для строительства домов в Звериноголовском районе. Кроме того, курганцы считают, что лес отдают за бесценок — 626 рублей за кубометр на крупную древесину: «С учетом сруба, за 100 кубометров оплачено около 30 тысяч рублей. Это же разбазаривание государственной собственности!».

URA.RU направило письменный запрос в департамент информационной и внутренней политики региона. На момент публикации ответ не поступил.

Фото предоставлено читателями URA.RU

Фото предоставлено читателями URA.RU

Фото предоставлено читателями URA.RU

Курганцы заметили, что при рубке повреждаются и соседние деревья, которые не планировали рубить Фото предоставлено читателями URA.RU

Фото предоставлено читателями URA.RU