Минздрав РФ планирует вакцинировать от коронавируса беременных

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В Минздраве РФ обсуждается возможность вакцинации беременных от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Планируется разрешить вакцинацию беременных, решение примут в ближайшие недели. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Особенностью настоящего периода является вовлечение в число заболевших и беременных женщин. Количество беременных женщин, заболевших COVID-19, составляет около 10 тысяч», — сказал Мурашко на координационном совете. Трансляция ведется на сайте правительства.

По его словам, появились случаи тяжелого заболевания у беременных. Мурашко отметил, что стоит уделить особое внимание профилактике заражения этой категории, сообщает RT.

Ранее регионы начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Такие меры действуют в Москве и Московской области, а также в Кемеровской и Сахалинской областях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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