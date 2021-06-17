Минздрав РФ планирует вакцинировать от коронавируса беременных

Планируется разрешить вакцинацию беременных, решение примут в ближайшие недели. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Особенностью настоящего периода является вовлечение в число заболевших и беременных женщин. Количество беременных женщин, заболевших COVID-19, составляет около 10 тысяч», — сказал Мурашко на координационном совете. Трансляция ведется на сайте правительства.
По его словам, появились случаи тяжелого заболевания у беременных. Мурашко отметил, что стоит уделить особое внимание профилактике заражения этой категории, сообщает RT.
Ранее регионы начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Такие меры действуют в Москве и Московской области, а также в Кемеровской и Сахалинской областях.
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