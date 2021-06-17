Скончался актер сериала «Смерш»

На 51-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров. Информация об этом появилась на сайте театра.
«Егорова не стало в четверг, 17 июня», — передает Nation News.
Причины смерти пока неизвестны. Прощание с Егоровым состоится 19 июня в 11:00. Место пока не определено.
Егоров известен благодаря сериалам «Смерш» и «Оптимисты». Также он сыграл главную роль в фильме «Жених». Актеру принадлежит свыше 20 ролей в Театре армии. В последние годы он принимал участие в постановках «Красное колесо», «Судьба одного дома» и «Барабанщица».
В начале июня скончался актер российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Артем Анчуков. У артиста был коронавирус.
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