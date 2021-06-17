В России придумали правило, которое изменит жизнь болельщиков

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков и использовании индивидуальной карты. Она потребуется для посещения официальных спортивных мероприятий. Власти будут сами выбирать соревнования, на которых будет нужна карта. Информация содержится в базе законопроектов Госдумы России.
«Персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования», — сообщается в документе. Карта вводится в целях обеспечения безопасности государства. Законопроектом предлагается закрепить за правительством полномочия по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей и участников будет обязательной.
Идентификационные карты болельщиков FAN ID появились в России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Они давали льготы на проезд внутри регионов проведения чемпионата. Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) рассматривают введение системы идентификации болельщиков Fan ID на матчах чемпионата России по футболу, передает телеканал 360.
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