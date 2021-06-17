17 июня 2021

В России придумали правило, которое изменит жизнь болельщиков

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Трансляция матча Россия-Финляндия на фан-зоне Екатеринбург-арены. Екатеринбург, футбольные фанаты, футбольные болельщики, болельщики
В России введут персонифицированную карту для посещения соревнований по футболу Фото:

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков и использовании индивидуальной карты. Она потребуется для посещения официальных спортивных мероприятий. Власти будут сами выбирать соревнования, на которых будет нужна карта. Информация содержится в базе законопроектов Госдумы России.

«Персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования», — сообщается в документе. Карта вводится в целях обеспечения безопасности государства. Законопроектом предлагается закрепить за правительством полномочия по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей и участников будет обязательной.

Идентификационные карты болельщиков FAN ID появились в России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Они давали льготы на проезд внутри регионов проведения чемпионата. Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) рассматривают введение системы идентификации болельщиков Fan ID на матчах чемпионата России по футболу, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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