Курганмашзавод получил претензию от Минобороны на 630 млн рублей

Минобороны хочет получить от КМЗ неустойку в 631 млн рублей за неисполнение госконтракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты) получило претензию от Минобороны на 631 млн рублей, связанную с неисполнением обязательств по госконтракту. Информация об этом содержится в отчете компании за I квартал 2021 года, который опубликован Центром раскрытия корпоративной информации.

«По состоянию на дату представления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности обществом от заказчика получена претензия», — говорится в отчете. Речь идет об уплате штрафных санкций в связи с неисполнением обязательств по поставке продукции по государственным контрактам.

«Размер неустойки (пени) установлен государственным контрактом в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки», — указано в документе. При этом на КМЗ считают, что предприятие должны освободить от ответственности в соответствии с заключениями о наличии обстоятельств непреодолимой силы (форсмажора).

Помимо этого, КМЗ могут предъявить штрафные санкции в связи с неисполнением обязательств по поставке продукции по Проекту К8/14-90S. По собственным оценкам компании, их сумма может превысить 819 млн рублей. «Вероятность предъявления требований об уплате штрафных санкций обществом оценивается как маловероятная», — указано в отчете.

В 2020 году Минобороны пыталось взыскать с КМЗ неустойку в 160 млн рублей по государственному контракту от 12 мая 2015 года. Но суд признал за КМЗ долг только в 14 млн рублей. До этого Минобороны требовало от КМЗ две неустойки за нарушение условий госконтракта в 35 и 26 млн рублей, но оба иска были отклонены судом.