17 июня 2021

Свердловские единороссы прекратили прием граждан из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, партия единая россия, общественная приемная дмитрия медведева
Общественная приемная ЕР в Екатеринбурге закрывается для граждан Фото:
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Коронавирус COVID-19

Общественная приемная партии «Единой России» в связи с пандемией коронавируса COVID-19 прекратила личный прием посетителей. Об этом URA.RU рассказали в региональном исполкоме партии.

Сотрудники приемной продолжают работать над обращениями и вопросами граждан, которые поступают по почте, в социальных сетях или по телефону, подчеркнули в региональном отделении ЕР. «Несмотря на то что личные приемы пока не проводятся, сотрудники приемной ни один вопрос не оставляют без ответа. Неважно, в бумажном, электронном виде он поступил или по телефону, его изучат, направят для ответа и принятия решения», — рассказал руководитель общественной приемной, вице-спикер свердловского заксобрания Михаил Клименко.

Источник: свердловские власти готовят COVID-запреты, как в Москве

Ранее свердловские власти предупредили о начале третьей волны распространения коронавируса. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал всех вакцинироваться и анонсировал введение новых ограничительных мер в связи с COVID-19. Пока Свердловская область недовыполняет план по вакцинации — для выработки коллективного иммунитета должно быть привито более половины взрослого населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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