Свердловские единороссы прекратили прием граждан из-за COVID

Общественная приемная ЕР в Екатеринбурге закрывается для граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Общественная приемная партии «Единой России» в связи с пандемией коронавируса COVID-19 прекратила личный прием посетителей. Об этом URA.RU рассказали в региональном исполкоме партии.

Сотрудники приемной продолжают работать над обращениями и вопросами граждан, которые поступают по почте, в социальных сетях или по телефону, подчеркнули в региональном отделении ЕР. «Несмотря на то что личные приемы пока не проводятся, сотрудники приемной ни один вопрос не оставляют без ответа. Неважно, в бумажном, электронном виде он поступил или по телефону, его изучат, направят для ответа и принятия решения», — рассказал руководитель общественной приемной, вице-спикер свердловского заксобрания Михаил Клименко.

Ранее свердловские власти предупредили о начале третьей волны распространения коронавируса. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал всех вакцинироваться и анонсировал введение новых ограничительных мер в связи с COVID-19. Пока Свердловская область недовыполняет план по вакцинации — для выработки коллективного иммунитета должно быть привито более половины взрослого населения.