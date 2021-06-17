Два губернатора УрФО отличились, выполняя задачу от Путина

Дмитрий Артюхов (ЯНАО) и Наталья Комарова (ХМАО) успешнее других справляются с планами вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на сегодняшний день лидирует в рейтинге губернаторов УрФО и Пермского края по числу жителей, привитых от коронавируса. На втором месте — губернатор ХМАО Наталья Комарова. Хуже всего дела с вакцинацией в Пермском крае. Об этом свидетельствуют данные, полученные URA.RU в правительствах регионов. По мнению экспертов, без принудительных мер главам регионов не выполнить поручение президента России Владимира Путина — к осени необходимо вакцинировать 60% россиян.

О том, что осенью в России должен быть сформирован коллективный иммунитет Путин заявил в ходе своего послания Федеральному собранию 21 апреля. «Свободнее выезжать за границу россияне смогут после достижения 60% иммунизации, а это возможно в сентябре», — конкретизировал планы президент 5 июня на встрече с главредами международных агентств во время Петербургского международного экономического форума.

Алексей Текслер предложил давать выходные тем, кто прививается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во все российские регионы спустили планы по выработке коллективного иммунитета, и речь идет о вакцинировании 60% от числа взрослого населения, старше 18 лет. При этом начать вакцинацию детей от коронавируса планируется не раньше осени 2021 года, писала ранее «Газета.ру» со ссылкой на исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Для каждого региона свои показатели. К примеру, Челябинской области сначала назвали план в 1 млн 618 тысяч человек, те самые 60% взрослых, но с учетом переболевших и получивших антитела показатель снизили до 1 млн 016 тысяч, сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. «План вакцинации рассчитывается исходя из вакцинированных первым компонентом», — пояснила она агентству.

В Курганской области план составил 385,5 тысячи человек, в Свердловской — чуть больше 1 млн 900 тысяч, в ЯНАО — 240 тысяч, в ХМАО — 755 тысяч, в Тюменской — 673 тысячи, в Пермском крае — планируют 1,2 млн человек. Эти данные URA.RU, а также число вакцинированных, сообщили в пресс-службах правительств регионов.

Пока лучше всех с планами, спущенными из Москвы (60% взрослого населения) справляется ЯНАО

В ЯНАО (губернатор Дмитрий Артюхов) привились 92,5 тысяч человек — 39% от плана. В ХМАО (губернатор Наталья Комарова) — 277 тысяч 891 человек, 36% от плана. В Челябинской области (губернатор Алексей Текслер) — 342 тысячи человек, 34% от плана. В Курганской (губернатор Вадим Шумков) -100 тысяч жителей, 30,7% от плана, в Свердловской (губернатор Евгений Куйвашев) более 525 тысяч, — 26,4% от плана, в Тюменской (губернатор Александр Моор) — привились более 250 тысяч человек, 22,3% от плана, в Пермском крае (губернатор Дмитрий Махонин) — 116 тысяч 820 жителей,18% от плана.

«Очень многое в регионах зависит от наличия вакцины, — пояснила URA.RU Гехт. — К примеру, в Челябинской области мы использовали 98% той вакцины, что имелась, и неделю ждали, когда поступит новая партия. Из-за этого показатели у нас чуть ниже общероссийских».

Евгений Минченко; «Пропаганда оказалась малоэффективной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Евгений Минченко считает, что без принуждения населения достигнуть планки в 60% вакцинированных в регионе невозможно. «Несмотря на запрет принуждения к вакцинации, к тем или иным формам принуждения придется прибегнуть, — уверен Минченко. — Так, как это уже сделали в Москве и Подмосковье, а также в других регионах, где прививку сделали обязательной для ряда сфер. Потому что пропаганда вакцинации оказалась мало эффективной. Что касается исполнения поручения президента, то для каждого губернатора есть свой KPI. Неисполнение поручение может стать реальной причиной для отставки».

С ним не согласен политолог Марат Баширов. «Самое важное, чтобы губернаторы не нарушали закон, — считает собеседник агентства. — Чтобы не было принуждения, а главы регионов искали законные, но действенные способы привлечь население к вакцинации». Ранее URA.RU со ссылкой на источник в Минздраве писало, что ограничения, которые сейчас активно вводятся в Москве и других регионах, как раз связаны с попыткой властей замотивировать россиян поставить прививки. Речь идет о локдаунах, ограничениях в передвижении и отмену культурных и других массовых мероприятий.