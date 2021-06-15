Источник: свердловские власти готовят COVID-запреты, как в Москве

Решение об ужесточении коронавирусных запретов может быть принято в ближайшие дни Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В руководстве Свердловской области обсуждаются различные варианты новых коронавирусных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. По словам источника URA.RU, знакомого с содержанием совещания замгубернатора по соцполитике Павла Крекова с главврачами и мэрами, один из сценариев предполагает обязательную вакцинацию (как в Москве и Московской области) и последующие ограничения для тех, кто пренебрегает правилами.

«Возможны санкции для предприятий торговли, где [от коронавируса] будет привито менее 60% персонала. Офисы, где число вакцинированных не будет достигать 60%, могут быть переведены на удаленный режим работы. Сотрудников госучреждений за отсутствие прививок будут лишать отпусков. В дальнейшем, через месяц, в общественные места (транспорт, театры, общепит) тех, кто не вакцинировался, пускать не будут», — описал собеседник агентства.

Другой источник URA.RU — участвовавший в совещании — сказал, что «таких жестких формулировок» на встрече с Крековым не было. «Говорилось лишь, что в течение месяца необходимо привить 60% свердловчан», — рассказал инсайдер. «Впрочем, не исключено, что [перечисленные меры] все же найдут отражение в документах», — оговорился он. В свердловском штабе по борьбе с коронавирусом URA.RU заявили: «В случае принятия каких-либо решений о корректировке действующего режима в Свердловской области и после закрепления этих решений в документах оперативный штаб об этом сразу информирует».

По данным агентства, за неделю с 6 по 13 июня число заразившихся превысило 1300 человек в Екатеринбурге и более 2400 человек в регионе, в то время как за первую неделю первого летнего месяца заразилось более 800 человек (около 1500 — в области). Реагируя на рост заболеваемости, Куйвашев допускал, что в регионе могут ввести новые ограничения.