Часть российских пенсионеров получит новую льготу

Мишустин ввел поправки, за счет которых пенсионерам будет проще получать компенсацию за проезд к месту отдыха Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ упростило пенсионерам-северянам получение компенсации за проезд к месту отдыха и обратно. Льгота касается тех, кто проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Ввести оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно», — сообщается на сайте правительства. Отмечается, что поправки сделают процесс получения компенсаций более комфортным и ускорят его.

Это относится к северянам, обращающимся за специальными именными талонами в Пенсионный фонд. По таким талонам в железнодорожных кассах им выдаются бесплатные проездные билеты. Ранее, чтобы получить талон, пенсионерам требовалось предъявлять подтверждающий документ из санатория или дома отдыха. Теперь данные требования ликвидированы.

Ранее депутат Госдумы Роман Романенко выступил с предложением о расширении действующей системы туристического кэшбэка. Депутат заявил, что необходимо предоставлять пенсионерам компенсацию в размере 30 тысяч рублей за турпоездки по России, если они не брали путевки за время действия программы.