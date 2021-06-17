17 июня 2021
16 июня 2021

Глава Роспотребнадзора пообещала непривитым тюменцам локдаун

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Брифинг Галины Шарухо и Инны Куликовой по коронавирусу. Тюмень, шарухо галина
Галина Шарухо предупредила тюменцев, что в регионе могут быть введены жесткие ограничения из-за коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители Тюменской области, отказывающиеся ставить прививки от коронавируса и соблюдать правила безопасности, могут спровоцировать новые жесткие ограничения в регионе. Об этом в telegram-канале оперативного штаба области заявила глава Роспотребнадзора региона Галина Шарухо.

«Благодаря общей ответственности нам удавалось в течение полутора лет удерживать ситуацию под контролем. Поэтому призываю вас, с целью недопущения введения жестких ограничительных мер, соблюдать меры предосторожности. Но главное — привиться», — заявила глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Видео ее выступления опубликовано в telegram-канале оперативного штаба региона.

Главный санитарный врач области также сообщила, что в регионе усилили контроль за ношением масок в общественных местах. Требование распространяется как на посетителей, так и на сотрудников предприятий и организаций. В частности, если последние не будут соблюдать эпидемиологические правила, компании будут наказывать, вплоть до приостановления деятельности.

«Прошу руководителей предприятий провести анализ количества привитых сотрудников. И принять меры к увеличению этого процента», — добавила Галина Шарухо.

Ранее URA.RU писало, что депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин призвал ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса. Мотивировать сотрудников на прививки работодателей попросил и губернатор Александр Моор.

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© Служба новостей «URA.RU»
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