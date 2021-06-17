Свердловские школьники провалили ОГЭ по математике

У школьников есть еще две попытки сдать математику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девятиклассники Свердловской области справились с основным государственным экзаменом (ОГЭ) по математике хуже, чем в прошлые годы. В департаменте информационной политики Свердловской области объяснили, с чем это может быть связано.

«Действительно, ОГЭ по математике в этом году написан несколько хуже, чем в предыдущие годы, — сообщили URA.RU представители департамента. — Причем эта тенденция отмечается во многих регионах России. Эксперты связывают ситуацию с тем, что в 2021 году изменились контрольно-измерительные материалы по этому предмету».

При этом в целом ситуация с ЕГЭ остается стабильной. На данный момент известны результаты госэкзамена по географии, литературе и химии, который прошел 31 мая. Высший балл — 100 — сумели получить 29 выпускников. Работы более половины одиннадцатиклассников оценены на 80 баллов и выше. Не обошлось и без штрафников: за время проведения основного периода ЕГЭ десять участников были удалены за нарушения. «У трех человек, вопреки требованиям, в ходе экзамена были обнаружены смартфоны, остальные пользовались шпаргалками. Возможности пересдать экзамен в этом году у нарушителей уже не будет», — добавили в ДИПе.

Ранее о массовом провале госэкзамена по математике среди девятиклассников заявляли в ХМАО. В некоторых классах югорских школ половина учеников получила двойки.