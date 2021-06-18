В России зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом

За сутки выявлено 17 262 зараженных человека Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России произошел новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба, за сутки зафиксировано более 17 000 зараженных.

«За последние сутки выявлено 17 262 случая COVID-19», — передает оперштаб. Количество зараженных увеличилось больше, чем на три тысячи человек — накануне было зафиксировано 14 057 заболевших. Всего с начала пандемии в России подтверждено 5 281 309 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших в Москве — 9 056 человек. Следом идут Московская область с показателем в 1 254 зараженных и Санкт-Петербург — там COVID-19 обнаружен у 970 человек.

В Уральском федеральном округе по количеству заболевших лидирует Свердловская область — 153 человека за сутки. В Челябинской области коронавирус подтвердился у 95 человек, в ХМАО — у 82, в Тюменской области — у 72. Меньше всего заболевших на Урале в ЯНАО — 31 человек и в Курганской области — 28 зараженных. В Пермском крае выявлено 118 заболевших.

За все время пандемии от COVID-19 вылечились 4 850 659 пациентов. За сутки выздоровело 10 954 человека — меньше, чем в предыдущий день, когда был зафиксирован показатель в 11 205 человек.

Количество летальных исходов, наоборот, увеличилось. За сутки погибли 453 человека. Накануне этот показатель составил 426 пациентов. Общее количество смертей по стране с начала пандемии — 128 445 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 30%. Основной прирост заболевших наблюдается среди граждан 30—40 лет, сообщает RT.