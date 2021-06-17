Два выпускника в Перми дважды получили по 100 баллов на ЕГЭ

В Перми ЕГЭ сдают 6 789 человек, 5 778 из них — выпускники 11-х классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Максимальный балл на ЕГЭ в 2021 году сразу по двум предметам получили два пермских выпускника, сообщает пресс-служба мэрии Перми на своем сайте. Всего в краевой столице ЕГЭ сдают почти семь тысяч человек, из которых менее шести тысячи — выпускники этого года.

«Выпускник школы №146 Олег Одинцов сдал на максимальный балл ЕГЭ по русскому языку и географии. Выпускница лицея №10 Мария Мокеева получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе», — сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 31 мая и завершится 25 июня. Результаты всех экзаменов будут известны 16 июля. Сейчас итоги подведены по русскому языку, географии, химии и литературе.