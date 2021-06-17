17 июня 2021
16 июня 2021

Два выпускника в Перми дважды получили по 100 баллов на ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
В Перми ЕГЭ сдают 6 789 человек, 5 778 из них — выпускники 11-х классов Фото:

Максимальный балл на ЕГЭ в 2021 году сразу по двум предметам получили два пермских выпускника, сообщает пресс-служба мэрии Перми на своем сайте. Всего в краевой столице ЕГЭ сдают почти семь тысяч человек, из которых менее шести тысячи — выпускники этого года.

«Выпускник школы №146 Олег Одинцов сдал на максимальный балл ЕГЭ по русскому языку и географии. Выпускница лицея №10 Мария Мокеева получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе», — сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 31 мая и завершится 25 июня. Результаты всех экзаменов будут известны 16 июля. Сейчас итоги подведены по русскому языку, географии, химии и литературе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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