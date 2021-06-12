Власти приняли решение о проведении ЕГЭ на фоне коронавируса

Расписание единого госэкзамена (ЕГЭ) на фоне пандемии коронавируса меняться не будет. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
«Все помещения и аудитории, задействованные в итоговой аттестации, проходят обязательные процедуры дезинфекции», — указано в telegram-канале Минпросвещения РФ. В ведомстве сообщили, что меры по борьбе с коронавирусом позволяют не менять порядок сдачи ЕГЭ в России. Экзамены проходят в плановом режиме по расписанию, пишет Nation News.
Ранее сообщалось, что в 2022 году школьники будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным моделям. С 2022 по 2024 год поэтапно будут менять модели контрольно-измерительных материалов (КИМ) с с учетом итогов экзаменов 2021 учебного года.
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