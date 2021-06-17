Челябинского экс-силовика отправили в колонию за изнасилование

К моменту приговора Биктимиров оставался в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

Чебаркульский городской суд Челябинской области 18 июня вынес приговор в отношении подполковника юстиции в отставке, экс-замначальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова, обвиняемого в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Биктимирову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима.

«Ему также запрещено, по истечении срока наказания, в течение двух лет работать в полиции. Приговор вынесен по ч.1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование)», — - заявили в пресс-службе.

Биктимиров также обвинялся по ч. 1 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера). По этой статье ему назначили наказание в виде исправительных работ на три месяца, но от наказания за данные эпизоды он освобожден в связи со сроком давности. Биктимиров также лишен звания «полковник юстиции». Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован в областном суде.

Биктимирова заподозрили в домогательствах к подчиненным летом 2019 года и возбудили в отношении него уголовное дело. Подполковник был уволен по отрицательным мотивам и помещен в следственный изолятор. Показания на него дали бывшие сотрудницы.

С 23 августа 2019 года по 4 марта Биктимиров находился в СИЗО. Затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Подполковник нарушил условия домашнего ареста и его снова отправили в СИЗО. К моменту вынесения приговора Биктимиров оставался под стражей. Связаться с его адвокатом не удалось.