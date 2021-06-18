ЦИК: выборы в Госдуму будут идти три дня

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, памфилова элла
Элла Памфилова заявила, что трехдневное голосование согласовано с санврачами Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Выборы в Госдуму-2021 будут идти в течение трех дней. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день», — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома России. Она уточнила, что голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года.

Данное решение обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки. Также, согласно опросам избирателей, большинство высказались в пользу многодневного голосования. 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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