ЦИК: выборы в Госдуму будут идти три дня

Элла Памфилова заявила, что трехдневное голосование согласовано с санврачами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Выборы в Госдуму-2021 будут идти в течение трех дней. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день», — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома России. Она уточнила, что голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года.

Данное решение обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки. Также, согласно опросам избирателей, большинство высказались в пользу многодневного голосования. 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года, сообщает «Национальная служба новостей».