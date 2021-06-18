Кремль оценил всплеск заболеваемости коронавирусом

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Рост заболеваемости произошел из-за низкого уровня вакцинации и пренебрежения карантинными мерами, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Неприятие ограничительных мер и низкий уровень вакцинации привели к новому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией, считают в Кремле. Такое мнение выразил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Согласны абсолютно [с Роспотребнадзором]. К рекорду по заболеваемости в Москве привели тотальный нигилизм и низкий уровень вакцинации», — сообщил Песков во время конференц-кола. Он призвал не забывать о коварстве самой коронавирусной инфекции.

В России зафиксирован рекорд по количеству заболевших — федеральный оперштаб сообщил о 14 057 зараженных за сутки. Больше всего случаев выявлено в Москве — 9 056 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в росте заболеваемости виновен «тотальный нигилизм» по отношению к карантинным мерам, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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