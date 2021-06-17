В аэропорту Нового Уренгоя подтвердили рост тарифов на перевозки

Реконструкция аэропорта завершится к 2023 году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Затраты авиакомпаний на выполнение рейсов в Новый Уренгой (ЯНАО) после завершения реконструкции вырастут на 11,6%, сообщили URA.RU в пресс-службе хаба. В аэропорту пояснили, что это может привести к повышению цен на билеты, если так решат сами перевозчики.

«После введения в действие новых тарифов затраты авиакомпаний на выполнение рейсов в Новый Уренгой вырастут на 11,6%. Пропорционально этим величинам возможно увеличение стоимости авиабилетов, если авиакомпании посчитают необходимым переложить эти затраты на пассажира», — сообщили в ведомстве

Представители аэропорта уточнили: изменение тарифов, по которым обслуживаются авиакомпании, будет произведено только после введения в эксплуатацию новой инфраструктуры. Ранее перевозчики подписали согласительные письма о необходимости реконструкции. «Размер тарифов определяется в соответствии с методикой правительства РФ и утверждается Федеральной антимонопольной службой. Тарифы для обновленного аэропорта Нового Уренгоя рассчитаны исходя из окупаемости вложений инвестора в течение 20 лет», — говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что авиакомпании пожаловались на возможное резкое повышение сборов в аэропорту Нового Уренгоя из-за затрат на его модернизацию и реконструкцию . По оценкам перевозчиков, цены на авиабилеты могут вырасти на 25—30%, а некоторые компании просто откажутся от полетов.