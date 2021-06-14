Авиакомпании предупредили о проблемах с полетами в ЯНАО

Авиакомпании пожаловались на планируемое резкое повышение сборов в аэропорте Нового Уренгоя из-за затрат на его модернизацию. По оценкам авиакомпаний, в результате цены на авиабилеты по этому направлению могут вырасти на 25—30%, а некоторые перевозчики откажутся от полетов, например, «Уральские авиалинии» и
Правительственная комиссия по транспорту планирует рассмотреть инвестпроекты модернизации аэропортов в Новом Уренгое, Уфе и Кемерово, пишет «
Перевозчики сообщили, что билеты из-за роста аэропортовых сборов могут подорожать в среднем на 25—30%. По словам источника в авиационной отрасли, с нагрузкой из-за тарифов может справиться только «Аэрофлот» — у него есть финансовая подушка и господдержка, а частным игрокам вроде «Уральских авиалиний» и Utair выгоднее будет уйти. В «Уральских авиалиниях» сообщили, что если себестоимость рейса окажется выше планируемой выручки, то перевозчик откажется от полетов по эти направлениям.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое строят дополнительный терминал аэропорта. Он может получить международный статус, а его площадь составит 18 тыс. квадратных метров. Строительство планируют закончить в 2022 году.
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