Собянин заявил об особой опасности индийского штамма коронавируса

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Почти у 90% заболевших COVID-19 москвичей обнаружен индийский штамм Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве почти у 90% заболевших коронавирусом обнаружен мутировавший индийский штамм. Он распространяется быстрее и действует агрессивнее уханьского. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Последние данные, которые мы получили — 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется», — сказал Собянин в интервью «Первому каналу». Глава столицы отметил, что для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского.

Ранее Сергей Собянин ввел новые ограничения в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Ограничения не затронут медучреждения и детские сады, передает «Национальная служба новостей». Все жители Москвы с 21 июня точно выходят на работу, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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