Собянин заявил об особой опасности индийского штамма коронавируса

Почти у 90% заболевших COVID-19 москвичей обнаружен индийский штамм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве почти у 90% заболевших коронавирусом обнаружен мутировавший индийский штамм. Он распространяется быстрее и действует агрессивнее уханьского. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Последние данные, которые мы получили — 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется», — сказал Собянин в интервью «Первому каналу». Глава столицы отметил, что для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского.

Ранее Сергей Собянин ввел новые ограничения в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Ограничения не затронут медучреждения и детские сады, передает «Национальная служба новостей». Все жители Москвы с 21 июня точно выходят на работу, передает телеканал 360.