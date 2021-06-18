Володин раскритиковал новые идеи Минтранса по ужесточению ПДД

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, жест рукой, володин вячеслав
Спикер Госдумы выступил против понижения нештрафуемого порога Фото:

Инициативы от депутатов Госдумы о снижении нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час несут в себе увеличение коррупции. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

«Инициативы недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. Те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов», — написал спикер ГД в своем telegram-канале.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство «согласованную позицию» по вопросу снижения в городах «ненаказуемого порога» скорости с 20 до 10 км/ч. На трассах планируют оставить возможность превышения на 20 километров, передает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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