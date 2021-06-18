В Госдуме предложили выплачивать части россиян две пенсии

В Госдуме РФ предложили приравнять бывших узников фашистских концлагерей к участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) и предоставить им право на получение двух пенсий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.
«Ежемесячные выплаты и меры соцподдержки оказываются тем бывшим заключенным концлагерей, которые стали инвалидами. Они попадают под льготы, установленные для инвалидов ВОВ. А если бывшие узники не являются инвалидами, то получают меры поддержки как участники ВОВ», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект. В пояснительной записке отмечается, что следует приравнять эту категорию граждан к участникам ВОВ и предоставить им право на получение двух пенсий.
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