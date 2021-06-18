В Госдуме предложили выплачивать части россиян две пенсии

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Разное. Курган , пенсионерка, скамейка, лавка, парк, досуг, отдых, пенсия
Для одной категории россиян предложили дать право на две пенсии Фото:

В Госдуме РФ предложили приравнять бывших узников фашистских концлагерей к участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) и предоставить им право на получение двух пенсий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Ежемесячные выплаты и меры соцподдержки оказываются тем бывшим заключенным концлагерей, которые стали инвалидами. Они попадают под льготы, установленные для инвалидов ВОВ. А если бывшие узники не являются инвалидами, то получают меры поддержки как участники ВОВ», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект. В пояснительной записке отмечается, что следует приравнять эту категорию граждан к участникам ВОВ и предоставить им право на получение двух пенсий.

Ранее демограф Владимир Тимаков заявил о риске повышения пенсионного возраста на 5 лет, передает «Царьград». В ответ на его слова депутат ГД Ярослав Нилов отметил, что власти не рассматривают повышение пенсионного возраста в качестве борьбы с демографическими кризисами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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