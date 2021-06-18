Украина вводит санкции против глав «Ростеха» и «ВСМПО-Ависма»

Совбез Украины ввел санкции против гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет безопасности Украины ввел санкции против гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и замглавы совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«По предложению службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е.», — сообщил глава Украины в своем telegram-канале. Также Зеленский сообщил, что страна введет санкций против еще 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщил, что совет безопасности Украины ввел санкции против шести физических и четырех юридических лиц. Они якобы связаны со спецслужбами РФ и причастны к организации кибератак, передает MK.RU .