Совбез Украины ввел новые санкции против россиян

Совет безопасности Украины ввел санкции против шести физических и четырех юридических лиц, которые якобы связаны со спецслужбами РФ и причастны к организации кибератак. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Решением Совбеза были применены санкции относительно четырех юридических и шести физических лиц, которые аффилированы со спецслужбами Российской Федерации. Эти физические и юридические лица непосредственно причастны к разработке вируса NotPetya», — передает ТАСС со ссылкой на слова секретаря. Данилов уточнил, что санкции введены против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
Ранее в Совфеде оценили идею украинского политолога Руслана Бортника отдать акции «Северного потока-2» Украине, чтобы страна смогла заработать на этом газопроводе. Также на Украине решили отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную еще в 2014 году, передает «
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