18 июня 2021

УЕФА отказался проводить в Белоруссии матчи под своей эгидой

© Служба новостей «URA.RU»
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Запланированные в Белоруссии соревнования не состоятся Фото:

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить соревнования под своей эгидой в Белоруссии. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности страны со ссылкой на заместителя генсека организации Кевина Лямура.

«Все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, не состоятся», — говорится в telegram-канале организации. Также уточняется, что Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

Причины такого решения УЕФА не называются, однако, это может быть связано с задержанием редактора telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, передает Life. Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая. Молодые люди летели на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Протасевичу предъявили обвинения в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды в Беларуси.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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