УЕФА отказался проводить в Белоруссии матчи под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить соревнования под своей эгидой в Белоруссии. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности страны со ссылкой на заместителя генсека организации Кевина Лямура.
«Все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, не состоятся», — говорится в telegram-канале организации. Также уточняется, что Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.
Причины такого решения УЕФА не называются, однако, это может быть связано с задержанием редактора telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, передает Life. Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая. Молодые люди летели на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске. Протасевичу предъявили обвинения в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды в Беларуси.