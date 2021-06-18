В Великобритании назвали условие для встречи с Путиным

В Великобритании заявили о готовности к Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время, если Москва изменит линию поведения. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, Джонсон открыт к проведению любых встреч. «Время для того, чтобы сделать шаг к нормализации отношений с Россией, бесспорно, настанет, мы на это надеемся. Однако оно настанет после совершения определенных действий», — заявил он в интервью телеканалу Sky News. Он добавил, что российская сторона должна «прекратить злонамеренные действия».

По словам Уоллеса, постоянные трения между Россией и Западом не соответствуют ничьим интересам. При этом по его мнению, налаживание отношений между странами будет «основываться на поведении» Москвы. Он также подчеркнул, что двусторонняя встреча американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина является первый шагом к улучшению отношений.

Ранее Уоллес заявил, что Россия является для Великобритании «угрозой номер один». Он отметил большое количество российских военных кораблей у берегов британских островов, а также присутствие российской военной подлодки в Ирландском море. Такого, по его словам, не было очень давно. Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией, сообщает телеканал 360.