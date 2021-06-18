Врач: когда в России закончится рост заболеваемости коронавирусом

Еще минимум две недели в России будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Еще минимум две недели в России будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка может улучшиться к концу лета, но лишь при ускорении темпов вакцинации россиян против COVID-19. Об этом сообщил главный врач медицинского центра «Лидер медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«Минимум две недели [будет продолжаться рост заболеваемости], не такой высокий, а вообще рост. Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца. Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся», — цитирует ТАСС Тимакова. Он отметил, что вирус будет и дальше меняться. Однако при соблюдении всех необходимых мер Россия будет готова к повторной волне, которая может произойти осенью.

Тимаков подчеркнул, что иммунитет образуется через полтора месяца после первой прививки. Поэтому не стоит быть уверенным, что «сегодня привился, завтра защищен».

В России произошел новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба, за предыдущие сутки зафиксировано 17 262 зараженных. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в России стал индийский штамм, пишет «Национальная служба новостей».