В Сети появилось видео с места крушения самолета Л-410 на аэродроме Танай в Кемеровской области. На записи видны обломки воздушного судна. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и медики. Выжившим оказывается помощь.
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку на аэродроме во время тренировочного полета с парашютистами. На борту в момент авиакатастрофы находилось 17 парашютистов. По разным данным, от четырех до семи человек погибли, из них два пилота. Экипаж успел сообщить об отказе двигателя. Во время снижения самолет зацепил дерево. Борт с пострадавшими вылетел в Центр охраны здоровья шахтеров Ленинск-Кузнецкий, пишет «
Обновлено в 11.03
По уточненным данным, в крушении самолета погибли четыре человека. Как передает telegram-канал LIFE SHOT, оба погибших парашютиста были инструкторами на аэродроме Танай. Также погибли два пилота.
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