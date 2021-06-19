Разбившийся в Кузбассе самолет был вывезен из Украины

При крушении самолета в Кузбассе погибли 9 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разбившийся на аэродроме Танай в Кемеровской области самолет L-410 вывезли с территории Украины. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны РФ.

«Самолет с 1988 года эксплуатировался в авиапарке Вооруженных сил СССР. До 2000 года находился на территории Украины, где его перестали обслуживать», — сообщил источник URA.RU. По его словам, только в 2018 году судно выкупили представители аэроклуба ДОСААФ Кемеровской области.

Двухмоторный самолет L-410 используется для внутренних воздушных линий. Сегодня, 19 июня, на аэродроме Танай в Кемеровской области судно данной модели во время тренировочного полета потерпело крушение. На борту в момент авиакатастрофы находились 17 парашютистов, передает телеканал 360. Во время крушения экипаж успел сообщить об отказе двигателя, уточняет MK.RU . Погибли девять человек.