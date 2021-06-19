Кабмин окажет новую помощь российским школам

На развитие среднего профобразования в РФ выделят около 30 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительству РФ поручено подготовить программу капремонта школ на ближайшие пять лет. Акцент необходимо сделать на сельские образовательные учреждения, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

«Прошу правительство и „Единую Россию“ подготовить программу капремонта школ на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы», — сказал Путин. Президент также отметил, что региональным отделениям партии будет необходимо держать под контролем эту программу.

Во время выступления Путин также отметил, что 10% российских школ нуждаются в капитальном ремонте. «Необходимо выделить не менее 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования», — подытожил он. Кроме этого, президент призвал повысить доходы российских семей и анонсировал помощь молодежи.