На «Иннопром» не пустят гостей без отрицательного теста на COVID

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ИННОПРОМ 2015. Екатеринбург, иннопром 2015
Волонтеры и журналисты будут обязаны проходить тестирование ежедневно Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для посещения международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге, участникам будет необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Для участников „Иннопрома“, а также для посетителей по билетам необходимо наличие отрицательных тестов, сделанных за 72 часа. Для журналистов и волонтеров — за 24 часа, далее — ежедневно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организаторов. Также отмечается, что от прохождения теста освобождены вакцинированные посетители.

«Иннопром» будет проходить с 5 по 8 июля. Выставка будет организована в Екатеринбурге в 11-й раз. На выставке ждут председателя правительства РФ Михаила Мишустина и других российских первых лиц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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