На «Иннопром» не пустят гостей без отрицательного теста на COVID

Волонтеры и журналисты будут обязаны проходить тестирование ежедневно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для посещения международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге, участникам будет необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Для участников „Иннопрома“, а также для посетителей по билетам необходимо наличие отрицательных тестов, сделанных за 72 часа. Для журналистов и волонтеров — за 24 часа, далее — ежедневно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организаторов. Также отмечается, что от прохождения теста освобождены вакцинированные посетители.

«Иннопром» будет проходить с 5 по 8 июля. Выставка будет организована в Екатеринбурге в 11-й раз. На выставке ждут председателя правительства РФ Михаила Мишустина и других российских первых лиц.