Детский омбудсмен призвала повысить маткапитал

Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Размер материнского капитала в России должен расти, формы поддержки расширяться. Об это заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

«Маткапитал, на наш взгляд, должен расти, формы его должны расширяться», — сказала Кузнецова. Она также предложила включать в трудовой стаж те годы, которые родители тратят на воспитание детей.

С предложением расширить материнский капитал выступала представитель Общественной палаты РФ Юлия Зимова. В разговоре с URA.RU она предлагала разрешить тратить средства государственного сертификата на покупку автомобиля и подведение к дому различных коммуникаций.

Ранее во время выступления на съезде партии президент РФ Владимир Путин назвал кандидатов в лидеры списка «Единой России». В этот список вошли Кузнецова, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.