Общественник предложила расширить использование маткапитала

Российские семьи могут получить право тратить маткапитал на покупку автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средства из материнского капитала следует разрешить тратить российским семья на покупку автомобиля и подведение к дому различных коммуникаций. Об этом в разговоре с URA.RU заявила зампредседателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Юлия Зимова.

«Первое — это автомобиль. Второе — это то, что мы сейчас предлагали правительству от ОНФ, это разрешить тратить маткапитал на газификацию и подведение других коммуникаций (водных и так далее). Во время послания президент сказал, что у нас бесплатный газ до забора, а дальше семье надо покупать котел, разводить трубы по участку. Вот на это можно разрешить тратить», — рассказала URA.RU Зимова.

Член ОП РФ уточнила, что в регионах есть подобный опыт использования маткапитала. «Опыт очень успешный. Мы смотрим в разных регионах, он пользуется популярностью. Как раз было предложение разрешить тратить маткапитал на ремонт и улучшение своих жилищных условий, как в частном доме, так и в квартире. Есть семья, например, говорит: „Мы не готовы вкладывать маткапитал в ипотеку, потому что у нас свой большой дом. Но нет газа, воды или там плесень. Нам надо снести стенку и построить другую“. В принципе, это же все для детей, в любом случае. Именно ремонт каких-то крупных вещей, которые можно отследить в случае проверок», — объяснила собеседница агентства.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил отменить ряд государственных льгот, в том числе маткапитал, для состоятельных россиян. Парламентарий считает, что границу можно провести по действующим новым правилам шкалы налогообложения, то есть, льготы можно отменить для граждан, чей доход выше пяти миллионов рублей в год.