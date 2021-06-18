ЕР в Москве озвучила списки челябинских кандидатов в Госдуму

Алексей Текслер возглавил списки ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму от Челябинской области, в который вошли победители праймериз, возглавит губернатор Алексей Текслер. Сам список, а также кандидатов по одномандатным округам назвали 19 июня на съезде партии в Москве.

Депутат Госдумы Елена Ямпольская, представлявшая в парламенте Челябинскую и Курганскую области, будет баллотироваться по спискам «Единой России» в Татарстане. На втором, после Текслера, месте в списке ЕР — спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко, на третьем — главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, четвертом — вице-спикер ЗСО Олег Голиков, на пятом — депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, на шестом — депутат Законодательного собрания, гендиректор фабрики «Юничел» Алексей Денисенко.

В Златоустовском округе от «Единой России» на выборы пойдет депутат Госдумы Олег Колесников, в Коркинском — детский врач Антон Рыжий, в Магнитогорском — депутат Госдумы Виталий Бахметьев. От Металлургического округа будет представлен депутат Госдумы Владимир Бурматов, от Челябинского — вице-спикер ЗСО Владимир Павлов.