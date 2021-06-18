ЕР поддержала звезду «Реальных пацанов» на выборах в Госдуму

Актер Армен Бежанян будет осенью баллотироваться в Госдуму Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил списки единороссов на выборы в Госдуму. В список также попал актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян. Решение было озвучено на съезде «Единой России» в Москве.

«От Пермского края в тройку лидеров списков кандидатов от партии на выборах в Госдуму вошли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин и действующий депутат Госдумы Игорь Сапко», — говорится на сайте ЕР края. Также съезд окончательно утвердил списки партии «Единая Россия» на предстоящих выборах.

«Сформирована команда партии, которая готова вести работу по развитию страны в следующую пятилетку. Список кандидатов, которые пойдут на выборы от партии, составлен на основе мнения людей в ходе прошедшего предварительного голосования», — пояснил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Региональный список №12 Пермского края выглядит так:

Дмитрий Махонин (губернатор);

Антон Немкин (член совета по развитию цифровой экономики при СФ);

Игорь Сапко (депутат Госдумы);

Армен Бежанян (актер);

Александр Русанов (директор Совета муниципальных образований Пермского края);

Александр Ивонин (председатель Пермской городской федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата);

Дмитрий Сазонов (депутат Госдумы).

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, почему решил участвовать в предстоящих выборах от «Единой России». По словам Махонина, основными причинами, повлиявшими на это решение, стала поддержка, которую партия оказала главе региона.