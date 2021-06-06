06 июня 2021
04 июня 2021

Пермский губернатор объяснил, почему решил идти на выборы от ЕР

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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин ответил на вопрос про участие в выборах Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, почему решил участвовать в предстоящих выборах от «Единой России». По словам Махонина, основными причинами, повлиявшими на это решение, стала поддержка, которую партия оказала главе региона. Об этом глава Прикамья заявил во время прямого эфира во «ВКонтакте».

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«Почему сделан этот выбор? На самом деле, все очень просто: те проекты, которые в крае реализуются и которые позволяют нам видеть благоустройство улиц, домов, переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство спортивных сооружений, больниц, объектов образования, — они полностью сопряжены с инициативой партий. Кроме того, на выборах губернатора партия оказал мне поддержку. Ну, и наверное, самое [главное], что послужило основанием для принятия мною такого решения, — это прошлый год, вопросы коронавирусной инфекции. Волонтеры ЕР — это те люди, которые действительно помогли во многом», — ответил Махонин на вопрос одного из пользователей.

Ранее стало известно, что глава Прикамья подал документы на участие в праймериз в качестве депутата в парламент края. В понедельник, 7 июня, «Единая Россия» одобрила его кандидатуру на включение в итоговый список кандидатов в депутаты заксобрания. Помимо Махонина, в первый список вошли депутат заксобрания Сергей Яшкин и секретарь реготделения ЕР в крае Вячеслав Григорьев.

Всего пермяки адресовали губернатору во «ВКонтакте» более 2300 вопросов. Во время эфира Махонин успел ответить на два десятка вопросов, затронув темы здравоохранения, образования, транспорта, обеспечения граждан жильем и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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