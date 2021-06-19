В Подмосковье задержали высокопоставленного сотрудника ФСБ

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Избрание меры пресечения гендиректору
Задержан заместитель начальника ФСБ подмосковного города Фото:

В подмосковном городе Клин оперативники задержали заместителя начальника ФСБ Максима Катина. Его подозревают в вымогательстве и взятке.

«Катин задержан в связи с покровительством бизнеса по добыче песка и щебня», — пишет «Рен.тв» со ссылкой на источник.

Ранее URA.RU рассказало о задержании начальника оперативного отдела СИЗО №3 в Челябинске Михаила М. Его подозревают в получении взятки от заключенного. Как считают силовики, мужчина получил от осужденного с ноября по апрель 150 тысяч рублей. Деньги перечислялись на банковские счета. Уголовное дело возбуждено по п.«в», ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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