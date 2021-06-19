В Подмосковье задержали высокопоставленного сотрудника ФСБ

Задержан заместитель начальника ФСБ подмосковного города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подмосковном городе Клин оперативники задержали заместителя начальника ФСБ Максима Катина. Его подозревают в вымогательстве и взятке.

«Катин задержан в связи с покровительством бизнеса по добыче песка и щебня», — пишет «Рен.тв» со ссылкой на источник.

Ранее URA.RU рассказало о задержании начальника оперативного отдела СИЗО №3 в Челябинске Михаила М. Его подозревают в получении взятки от заключенного. Как считают силовики, мужчина получил от осужденного с ноября по апрель 150 тысяч рублей. Деньги перечислялись на банковские счета. Уголовное дело возбуждено по п.«в», ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).