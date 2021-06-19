Кремль объявил дату «Прямой линии» с Путиным

«Прямая линия» с президентом России пройдет 30 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Трансляция «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным выйдет 30 июня в 12:00 (мск). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

»30 июня Владимир Путин проведёт очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», — указано на сайте администрации президента.

В рамках мероприятия россияне смогут задать российскому лидеру вопрос по телефону или SMS. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в этом году «Прямая линия» состоится (в прошлом году ее отменили из-за пандемии), однако дату Кремль не объявлял. В кулуарах ходили слухи, что дату могут сдвинуть. Прошлая традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 20 июня 2019 года. За 4 часа 8 минут глава государства ответил на 81 вопрос, сообщает RT.