В Кремле пообещали прямую линию с Путиным в 2021 году

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
В 2021 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» вернется Фото:

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой российский лидер отвечает на вопрос граждан, в 2021 году состоится. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Прямая линия с Путиным в этом году состоится, подготовка уже идет», — приводит telegram-канал RT слова Пескова. Пресс-секретарь президента не уточнил примерную дату проведения онлайн-общения Путина с россиянами.

Впервые «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась в 2001 году. Особенность такого формата беседы в том, что граждане могут задать российскому лидеру вопрос по телефону или SMS. С 2017 по 2019 годы «Прямая линия» проходила летом. В 2020 году ее отменили из-за пандемии коронавируса. Однако элементы «Прямой линии» были включены в ежегодную пресс-конференцию президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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