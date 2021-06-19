Собянин заявил о повторных заражениях COVID-19 после вакцинации

В Москве есть повторные случаи заболевания коронавирусом, в том числе после прививки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы видим повторные заболевания [коронавирусом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сообщил Собянин на телеканале «Россия-1». По его словам, в Москве есть подобные случаи.
Ранее врач из красной зоны одной из больниц Екатеринбурга рассказал, чем отличается третья волна коронавируса. Медик отметил, что наблюдаются массовые случаи повторного заболевания и высокая заразность коронавируса.
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