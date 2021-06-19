19 июня 2021

Собянин заявил о повторных заражениях COVID-19 после вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин рассказал о ситуации в Москве Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве есть повторные случаи заболевания коронавирусом, в том числе после прививки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим повторные заболевания [коронавирусом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сообщил Собянин на телеканале «Россия-1». По его словам, в Москве есть подобные случаи.

Ранее врач из красной зоны одной из больниц Екатеринбурга рассказал, чем отличается третья волна коронавируса. Медик отметил, что наблюдаются массовые случаи повторного заболевания и высокая заразность коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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