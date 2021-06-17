17 июня 2021

Врач из красной зоны раскрыл отличия третьей волны коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, заполнение документов, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В России начал циркулировать более агрессивный штамм коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Третья волна коронавируса в России отличается от второй высокой заразностью COVID-19 и массовыми случаями повторного заболевания. Вирус стал более устойчив к иммунной защите человека. Об этом в беседе с URA.RU рассказал на условиях анонимности врач, работающий в красной зоне в одной из больниц Екатеринбурга.

«Эта волна отличается быстрым ростом числа заболевших и повторными случаями заболевания в массе. Высокая заразность очевидна. Как и устойчивость к иммунной защите», — объяснил URA.RU медик. Собеседник агентства также рассказал о пациентке, которой больше 80 лет. По его словам, она закончила вакцинацию в начале июня, при этом у нее положительный тест на COVID-19. Однако сама пенсионерка чувствует себя хорошо, подчеркнул инсайдер.

Он добавил, что сейчас пациентов с COVID-19 подключают к аппаратам ИВЛ только в качестве последней меры. «ИВЛ теперь в инвазивном варианте применяют, как последнюю меру. Иначе не снять», — уточнил источник.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU отметил, что сейчас в России начал циркулировать более агрессивный штамм коронавируса. «Исходный уханьский штамм, который в России долго циркулировал, и мы уже, в принципе, плевать на него хотели, это был такой юноша. А сейчас пришел зрелый, матерый вор-рецидивист, который к любому замку отмычку подберет. Резко повысилась заразность у этого вируса. Это значит, что он плотнее цепляется за клетку человека. То есть, теперь меньшее количество вирусных частиц могут заразить человека при попадании в организм. Считается, что доза заражения упала в четыре раза», — сказал иммунолог.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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