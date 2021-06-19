Демографы: пособия на детей не помогут повысить рождаемость

Россияне решаются завести детей, если им помогают с жильем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выплаты на детей, которые существуют в России не помогут справиться с демографической ямой и поднять рождаемость. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделились демографы

«Пособия почти никак не влияют, а маткапитал на второго ребенка повлиял. Он дал порядка 2,5 млн вторых и последующих детей, которые никогда бы не родились», — рассказал независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша. По его словам, материнский капитал на первого ребенка был ошибкой. Он уверен, что эффективность данной выплаты будет снижаться. Эксперт подчеркнул, что рождаемость подстегивают меры, связанные с жильем. «Такие меры работают, а остальные нет», — заключил собеседник агентства.

Старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов считает, что власти не смогут простимулировать рождаемость в стране, они здесь бессильны. «Я думаю, что из ямы население само выберется», — предположил специалист. Он думает, что это произойдет, когда население само поймет, часто его численность падает.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на съезде «Единой России» заявил, что страна попадает в демографическую яму. Он призвал сфокусировать усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей, чтобы исправить ситуацию.