Чем «Единая Россия» собирается удивлять россиян на выборах

Путин назвал «Единой России» инструменты для победы на выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» 19 июня определил два основных направления, в которых работают власти. Первое — это реализация инфраструктурных проектов, они должны улучшить повседневную жизнь людей в регионах. Второе — социальная помощь, призванная поддержать россиян во время выхода страны из кризиса из-за пандемии коронавируса. Эксперты считают, что эти задачи станут основой программы ЕР.

Программа партии, по словам Путина, должна быть «по-настоящему народной». «Чем больше встреч, обсуждений, тем выше взаимопонимание с людьми и выше доверие к вам. Нужно быть готовыми к нелицеприятным оценкам. Нужно прислушиваться, делать выводы. Не бояться критики. „Единой России“ есть чем отчитаться перед избирателями. Аргументированно отстаивать свою позицию», — добавил президент.

Владимир Путин заявил о новой программе занятости населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент особо указал, что власти «последовательно выстраивают линейку адресных мер». «С 1 июля начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена и помощь будущим мамам. Будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет. Благополучная крепкая семья с детьми — это и есть будущее России», — отметил президент.

Помимо помощи семьям с детьми Путин анонсировал новую программу поддержки занятости и медицинской реабилитации (на нее будет выделено не менее 100 млрд рублей). И попросил ЕР «включиться в эту работу».

По словам Путина, регионы получат дешевые инфраструктурные кредиты. «Речь идет о направлениях, которые должны работать на повышение качества жизни — благоустройство городов и поселков, развитие современных коммуникаций, развитие общественного транспорта. Дополнительно направим 50 млрд рублей на проекты по его модернизации», — сказал президент.

Он также предложил выделить дополнительно 30 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог, 150 млрд на модернизацию систем жизнеобеспечения, 20 млрд на очистку рек и внутреннего моря. Наконец, президент объявил о создании сети современных спортплощадок для сел и малых городов.

Дмитрий Медведев назвал самым важным для партии — общение с людьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступавший после президента председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал полтора десятка ключевых направлений предвыборной программы партии, но акцентировал внимание, что главное в работе — «это общение с людьми». «Обязательно нужно быть вместе с людьми. Досконально знать запросы. Реагировать на все проблемы. 20 лет не были потрачены нашей партией впустую. Ежедневная забота о гражданах — и есть подтверждение нашего лидерства… Цель ЕР в том, чтобы сделать жизнь людей лучше. Для победы у нас есть все возможности. Но самое главное — есть доверие наших граждан», — резюмировал он.

Программа партии оказалась почти полностью социальной, оценила ее директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына. «Инфраструктура — это тоже про потребности людей. Дороги, жилье — это про то, где живут люди и как живут, про качество жизни. Мне в этом году симпатична программа ЕР, она социальная. Это единственная выигрышная стратегия», — уверена собеседница.

Кислицина также обратила внимание на сближении риторики президента и ЕР. «Если проанализировать послание [Путина] и программу партии — можно заметить взаимопроникновение — что в послание вошли инициативы из программы, что партия взяла в программу предложения из послания», — добавила она.

С коллегой согласился доцент кафедры политологии и политического управления Школы публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Михаил Мизулин. «Выступая на съезде, Путин показал, что партия власти за все отвечает и готова навести порядок», — говорит политолог.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян полагает, что единороссы будут работать с избирателями по известной технологии «от двери к двери», дополнив общение с людьми «цифровыми инструментами». «Это позволит сформировать партийную программу по запросам избирателей», — резюмировал политолог.