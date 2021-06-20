Автоэксперт предложил изменить систему оплаты штрафов в России

Систему оплаты штрафов РФ стоит реформировать, считает Кирилл Форманчук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Система оплаты автомобильных штрафов и прохождения техосмотра в России может перенять опыт Дубая. В этой стране все действия с авто проводятся одновременно раз в год. Таким мнением с URA.RU поделился председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

«Самый оптимальный вариант — это как в Дубае. Там раз в год приезжаешь, продляешь регистрацию автомобиля, делаешь техосмотр и оплачиваешь штрафы. Если ты этого не делаешь, тебя останавливает первый инспектор и машина едет на штрафстоянку», — рассказал Форманчук. Он предположил, что эту процедуру можно проводить и реже — раз в два года. По мнению эксперта, данная мера поможет снизить нагрузку на сотрудников Федеральной службы судебных приставов.

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт и автообозреватель Игорь Моржаретто согласился, что введение дубайской системы оплаты штрафов можно рассмотреть. Однако специалист добавил, что она имеет ряд недостатков для России. «Можно подумать над такой системой, хотя я особо в ней не вижу смысла. У нас уже сейчас невозможно перерегистрировать автомобиль, если на нем висят какие-то штрафы», — объяснил собеседник агентства.

Сейчас в России штрафы нужно оплатить не позднее, чем через 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. На обжалование назначенной суммы дается 10 дней.