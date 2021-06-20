Путин расскажет немцам, что думает о Великой Отечественной войне

Статья Владимира Путина о Великой Отечественной войне будет опубликована в немецком издании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Она будет опубликована в одном из ведущих немецких изданий.

«Президент Путин подготовил статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Она будет опубликована в одном из изданий Германии», — заявил корреспондент Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

В День памяти и скорби, 22 июня Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве и выступит с речью. Перед этим, 21 июня, он встретится с депутатами Госдумы, а также проведет на неделе совещание с членами правительства.

Год назад, в июне 2020 года, Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» для американского издания The National Interest. Её перевели на пять иностранных языков: английский, испанский, немецкий, французский и китайский. Президент написал о роли СССР в разгроме фашистской Германии, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, уделил внимание урокам Великой Отечественной и вопросам международного сотрудничества, передает телеканал 360.