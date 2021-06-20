Алишер Моргенштерн отметил, что его возлюбленная сломала стереотипы Фото: Instagram Алишера Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн объявил о скорой свадьбе со своей девушкой, блогером Диларой Зинатуллиной. Предложение артисту сделала его возлюбленная. Об этом Моргенштерн сообщил в Instagram.

«Мальчик делает предложение. Мужчина — принимает его. Девочки, завидуйте, выхожу за жену. Принимаю поздравления, готовлюсь к девичнику и выбираю платье», — написал Моргенштерн.

Зинатуллина сделала предложение Моргенштерну в синагоге. Артист отметил, что своим поступком его возлюбленная сломала стереотипы. «Официально заслужила статус „главная шоуменка рашки“», — добавил Моргенштерн. Дату свадьбы рэпер не назвал.