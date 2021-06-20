Гонорар Губерниева вырос на полмиллиона после скандала с Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев увеличил свой гонорар за ведение мероприятий на полмиллиона рублей после скандала с певицей Ольгой Бузовой. Об этом заявил менеджер одного московского агентства.
По его словам, Губерниев был приглашен на свадьбу московского бизнесмена в качестве ведущего. Стоимость его услуг изначально составляла один миллион рублей. Однако после ссоры с Бузовой цена выросла.
«Мы обратились на этой неделе к концертному директору Губерниева — он запросил гонорар уже в полтора миллиона рублей. За такие деньги вряд ли возьмут его», — цитирует менеджера радиостанция «Комсомольская правда».
Недавно Бузова приняла участие в программе «Все на матч», чтобы обсудить игру сборной России на Евро-2020. Во время трансляции Губерниев начал расспрашивать телеведущую про футбол и тут же перебивать, пишет
Спортивный комментатор уточнял, что эта фраза взята из повести «Малыш и Карсон». После эфира он признался, что не хотел обидеть Бузову, и извинился перед ней.
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