Гонорар Губерниева вырос на полмиллиона после скандала с Бузовой

Спортивный комментатор увеличил свой гонорар за ведение мероприятий Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев увеличил свой гонорар за ведение мероприятий на полмиллиона рублей после скандала с певицей Ольгой Бузовой. Об этом заявил менеджер одного московского агентства.

По его словам, Губерниев был приглашен на свадьбу московского бизнесмена в качестве ведущего. Стоимость его услуг изначально составляла один миллион рублей. Однако после ссоры с Бузовой цена выросла.

«Мы обратились на этой неделе к концертному директору Губерниева — он запросил гонорар уже в полтора миллиона рублей. За такие деньги вряд ли возьмут его», — цитирует менеджера радиостанция «Комсомольская правда».

Недавно Бузова приняла участие в программе «Все на матч», чтобы обсудить игру сборной России на Евро-2020. Во время трансляции Губерниев начал расспрашивать телеведущую про футбол и тут же перебивать, пишет Life . Когда разговор перешел на повышенные тона, комментатор спросил Бузову, перестала ли она «пить коньяк по утрам», чем довел ведущую до слез. В ответ она назвала Губерниева «дном».

Спортивный комментатор уточнял, что эта фраза взята из повести «Малыш и Карсон». После эфира он признался, что не хотел обидеть Бузову, и извинился перед ней.